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Гутцайт: 2,8 млрд грн передбачено з держбюджету на підготовку до Олімпійських ігор

Серед визначених завдань – забезпечити організацію навчально-тренувальних зборів українських команд.

Гутцайт: 2,8 млрд грн передбачено з держбюджету на підготовку до Олімпійських ігор
Фото: kyivcity.gov.ua

Уряд передбачив виділення з державного бюджету України 2,8 млрд грн на підготовку до Олімпійських ігор.

Про це повідомила пресслужба Кабміну з посиланням на міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

"Також підняли тему підготовки наших спортсменів до Олімпійських ігор. На наступний рік передбачається виділення коштів з державного бюджету у розмірі 2,8 млрд грн на підготовку й участь українських спортсменів у літніх Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх 2021 року та підготовку до зимових ігор 2022 року. Впевнений, що наші майбутні чемпіони матимуть змогу повноцінно підготуватися до змагань", - сказав Гутцайт.

Міністр додав, що серед визначених завдань – забезпечити організацію навчально-тренувальних зборів українських команд та оплатити витрати, пов’язані з участю українських спортсменів у цих змаганнях. Окрема стаття – винагороди нашим спортсменам-переможцям та їхнім тренерам.

За його словами, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорювали розбудову інфраструктури, залучення населення до фізичної активності та розвиток спортивної медицини.

Нагадаємо, у липні Гутцайт заявив, що уряд повернув спорту майже пів мільярда гривень з бюджету. За словами Гутцайта, гроші розподілять так:

  • 335,6 млн грн - на проведення 1146 спортивних заходів з олімпійських видів спорту
  • 30,1 млн грн - на проведення 144 спортивних заходів з неолімпійських видів спорту
  • 88,3 млн грн - на проведення 174 спортивних та інших заходів за участю осіб з інвалідністю
  • 18,2 млн грн - на навчально-спортивні роботи
  • 3,5 млн грн - здійснення антидопінгового контролю спортсменів.

При цьому сумарно фінансування витрат на розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень і резервного спорту, на фізкультурно-спортивну реабілітацію людей з інвалідністю і на підготовку та участь національних збірних у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх через коронавірус було скорочено на 3,332 млрд гривень.

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