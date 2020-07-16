Уряд повернув спорту майже пів мільярда гривень з бюджету

Вадим Гутцайт навіть розписав, на що підуть гроші

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив про постанову Комітету Верховної Ради з питань бюджету "Про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетними програмами сфери фізичної культури і спорту з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-Cov-2, і її наслідками".

Відповідно, спорт отримає 475,8 млн гривень, інформує xsport.ua з посиланням на Fecebook міністра.

За словами Гутцайта, вони підуть на:

335,6 млн грн - на проведення 1146 спортивних заходів з олімпійських видів спорту

30,1 млн грн - на проведення 144 спортивних заходів з неолімпійських видів спорту

88,3 млн грн - на проведення 174 спортивних та інших заходів за участю осіб з інвалідністю

18,2 млн грн - на навчально-спортивні роботи

3,5 млн грн - здійснення антидопінгового контролю спортсменів

При цьому сумарно фінансування витрат на розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень і резервного спорту, на фізкультурно-спортивну реабілітацію людей з інвалідністю і на підготовку та участь національних збірних у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх через коронавірус було скорочено на 3,332 млрд гривень.