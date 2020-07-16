У Китаї жінка через поїздку в ліфті заразила 71 особу
У Китаї жінка через поїздку в ліфті заразила 71 особу
У "Слузі народу" повідомили про відставку глави апарату Ради
У "Слузі народу" повідомили про відставку глави апарату Ради
Українське посольство в Єревані закидали борщем
Українське посольство в Єревані закидали борщем
На захист української мови під Радою зібралися тисячі людей (оновлено, додано фото)
На захист української мови під Радою зібралися тисячі людей (оновлено, додано фото)
Паперова версія ідентифікаційного коду залишиться в минулому
Паперова версія ідентифікаційного коду залишиться в минулому
Претендент на посаду голови Кіровоградської області не прийшов на засідання Кабміну
Претендент на посаду голови Кіровоградської області не прийшов на засідання Кабміну
У Раду внесли проєкт постанови про призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка очільником НБУ (доповнюється)
У Раду внесли проєкт постанови про призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка очільником НБУ (доповнюється)
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
ГоловнаСпорт

Уряд повернув спорту майже пів мільярда гривень з бюджету

Вадим Гутцайт навіть розписав, на що підуть гроші

Уряд повернув спорту майже пів мільярда гривень з бюджету
Вадим Гутцайт
Фото: kyivcity.gov.ua

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив про постанову Комітету Верховної Ради з питань бюджету "Про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетними програмами сфери фізичної культури і спорту з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-Cov-2, і її наслідками".

Відповідно, спорт отримає 475,8 млн гривень, інформує xsport.ua з посиланням на Fecebook міністра.

За словами Гутцайта, вони підуть на:

335,6 млн грн - на проведення 1146 спортивних заходів з олімпійських видів спорту

30,1 млн грн - на проведення 144 спортивних заходів з неолімпійських видів спорту

88,3 млн грн - на проведення 174 спортивних та інших заходів за участю осіб з інвалідністю

18,2 млн грн - на навчально-спортивні роботи

3,5 млн грн - здійснення антидопінгового контролю спортсменів

При цьому сумарно фінансування витрат на розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень і резервного спорту, на фізкультурно-спортивну реабілітацію людей з інвалідністю і на підготовку та участь національних збірних у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх через коронавірус було скорочено на 3,332 млрд гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також