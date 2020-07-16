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Помилка Зінченка в матчі Англійської прем'єр-ліги знову призвела до взяття воріт "Манчестер Сіті"

Хосеп Гвардіола заледве задоволений такою тенденцією українця.

Помилка Зінченка в матчі Англійської прем'єр-ліги знову призвела до взяття воріт "Манчестер Сіті"
Олександр Зінченко
Фото: EPA/UPG

У рамках 36-го туру Англійської прем'єр-ліги віцечемпіон цього сезону  "Манчестер Сіті" приймав  "Борнмут", який бореться за виживання.

Для невмотивованих господарів матч на "Етіхад" склався непросто.

Завдяки результативній грі капітана команди Давида Сільви - гол зі штрафного і асист на Габріеля Жезуса - підопічні Хосепа Гвардіоли з досить комфортним рахунком завершили перший тайм - 2:0.

Але Cherries не склали зброю в другій половині зустрічі, і їм не вистачило зовсім трішки, щоб зрівняти рахунок, тому що на 89-й хвилині Олександр Зінченко на пару з Ніколасом Отаменді легковажно супроводжували контратаку гостей, що завершилися взяттям воріт Едерсона - 2:1.

Нагадаємо, в 33-му турі результативна помилка українця призвела до єдиного гола в матчі з "Саутгемптоном" - 0:1.

Недарма скаутська служба "городян" підшукує вже в найближче трансферне вікно гідну кандидатуру на позицію лівого захисника.

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