Рада призначила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету

Верховна Рада України на засіданні 16 липня призначила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету.

За відповідний проєкт постанови проголосували 255 парламентарів, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Ольга Піщанська перед голосуванням за призначення зазначила, що усвідомлює всю відповідальність своєї посади.

Проти її призначення виступили фракції "Євросолідарність", "Голос", "Батьківщина", група "За майбутнє", ОПЗЖ утрималася від голосування.

Підтримали "Слуга народу", група "Довіра". Профільний комітет рекомендував її до призначення.

Піщанську було призначено в.о. голови АМКУ 6 липня, після того як на позачерговому засіданні 3 липня Верховна Рада проголосувала за відставку глави Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва. Він очолював АМКУ з 2015 року.

Інформація про відставку Терентьєва з'явилася 1 липня, коли він після відвідин Офісу президента подав заяву на ім'я спікера Ради на звільнення. За інформацією головного редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, рішення нібито було ухвалено під тиском президента і спричинено боротьбою за контроль над роздрібним ринком сигарет, у якій Зеленський, за словами Бутусова, підтримав монополіста - компанію "Тедіс".

2 липня стало відомо, що Терентьєв написав на ім'я Разумкова заяву про відкликання попередньої заяви. 3 липня він заявив, що вирішив відкликати і цю заяву, щоб парламент зміг розглянути питання його відставки.

Піщанська була призначена на посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого указом президента України від 2 вересня 2019 року. До цього вона обіймала посаду комерційного директора ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

З грудня 2016 року по серпень 2019 року Піщанська працювала директоркою ТОВ "Закупівельні рішення".

Піщанська у 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво", а у 2001 році здобула ступінь магістра економіки підприємництва в Київському національному економічному університеті.