​"Укрзалізниця" відновила продаж квитків на всі місця в потягах із Києва та назад

Відсьогодні "Укрзалізниця" продаватиме 100% місць у поїздах, що прямують до Києва та назад. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки узгодженню Київської міської державної адміністрації.

В "Укрзалізниці" наголосили, що раніше реалізацію квитків обсягом 100% було розпочато на такі поїзди:

№7/8 Харків - Одеса - з 2 червня,

№81/82 Харків - Новоолексіївка

№53/54 Дніпро - Одеса - з 17 червня,

№91/92 Одеса - Костянтинівка - з 29 червня.

Також зазначається, що "Укрзалізниця" відновила курсування 65 поїздів - "це більше половини від докарантинної кількості".

Для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та під час посадки у вагон. З огляду на заходи безпеки, пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Раніше в "Укрзалізниці" заявили про готовність відновити повноцінне пасажирське сполучення в серпні.