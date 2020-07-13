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СЕТАМ продав 20 заарештованих літаків через борги по зарплатні

Ще 6 літаків будуть повторно виставлені на торги з уцінкою.

СЕТАМ продав 20 заарештованих літаків через борги по зарплатні
Реактивний літак Л-29
Фото: aeroclub.net.ua

Державне підприємство "Система електронних торгів арештованим майном" продало 20 заарештованих літаків за 2,63 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні ДП "СЕТАМ".

Зазначається, що заарештовані літаки були виставлені на аукціон через борги авіапідприємства, зокрема із заробітної платні.

Якого саме підприємства літаки продано не вказується. Відомо тільки, що продане майно знаходиться в селі Широке Запорізької області.

Згідно з повідомленням, приріст ціни на торгах склав від 13,4% до 22,8%.

Зокрема, було продано 17 реактивних повітряних суден Л-29 (найдорожчий продали за 182 128 гривень), 1 літак АН-2Т та 2 навчально-спортивних літаки PZL-104 "Вільга 35А".

При цьому 6 літаків АН-2Т будуть повторно виставлені і реалізовані з уцінкою.

Нагадаємо, що у 2018 році СЕТАМ виставив на продаж арештований російський літак Boeing D737/524. Стартова ціна склала 35,99 млн гривень. Літак заарештувалип ща борги російської компанії за обслуговування та стоянку в аеропорту "Київ". 

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Джерело: "Українські новини"
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