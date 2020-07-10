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Зеленський підтримав законопроєкт про детінізацію АПК

За словами глави держави, важливо, щоб законопроєкт не торкнувся звичайних селян, які тримають городи для себе.

Зеленський підтримав законопроєкт про детінізацію АПК
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підтримує доопрацьований законопроєкт №3131-д про детінізацію виробництва сільгосппродукції. Про це глава держави заявив на зустрічі з представниками бізнесу у Волинській області. Передає "Інтерфакс-Україна".

«Чесно кажучи, я за (законопроєкт 3131-д). Це один з тих законів, який виводить з тіні весь сектор фермерства. Всі повинні бути білими, сірих і чорних не повинно бути. Саме про це закон», - сказав президент.

За словами глави держави, податки повинні платити всі виробники, однак важливо, щоб законопроєкт не торкнувся звичайних селян, які тримають городи для себе.

9 липня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований законопроєкт 3131-д про детінізацію сільгоспвиробництва.

Він передбачає поетапне введення поставленого податкового зобов'язання. Це не додатковий податок, а мінімальна сума податку, яку повинен заплатити орендар. Дія закону стосується ділянок від 1 га і не поширюється на власників городів та присадибних ділянок, а також паїв, які перебувають в офіційній оренді.

Для дрібних сільгоспвиробників і сімейних фермерських господарств встановлено пільговий період у два роки, після чого буде встановлена ставка 2% від НДО (нормативної грошової оцінки), що становить близько 540 грн за гектар. Для середніх і великих підприємств встановлено ставку 4,5% НДО - приблизно 1215 грн за гектар. Однак до цього рівня вона буде підніматися поступово - протягом трьох років: у 2021 році буде діяти ставка 3% НДО; у 2022-му - 3,5% НДО, у 2023-му - 4% НДО; у 2024-му і надалі буде діяти ставка 4,5% НДО.

Відзначимо, що в суму входить земельний податок, податок ФОП, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок. Якщо сума податків на рік на гектар менша за встановлену суму поставленого податкового зобов'язання, орендар здійснює доплату різниці в місцевий бюджет.

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