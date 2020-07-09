Фонд гарантування вкладів виставив на торги головний офіс Дельта Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж через "голландський аукціон" офіс Дельта Банку в Києві.

Початкова ціна лота - 156, 269 млн грн.

На сайті ФГВФО зазначається, що 16 липня на аукціон виставляється приміщення, в якому був розташований головний офіс Дельта Банку - найбільшого банку в управлінні фонду.

"Приміщення розташоване у м. Києві на бульварі Дружби Народів, 38, за 5 хвилин від метро «Дружби народів». Поруч знаходяться важливі транспортні вузли, сучасні бізнес-центри, Ботанічний сад ім. Гришка, парк «Співоче поле», монумент «Батьківщина-Мати»", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальна площа приміщення становить 3883,40 кв.м. Банку належать 1-4 поверхи багатоповерхового будинку, а також підвал і мезонін.

На території будівлі є місця для паркування. Приміщення банку оснащене всіма комунікаціями, необхідними для офісу. До лота також входять основні засоби - 6423 одиниці, серед яких офісні меблі, засоби зв’язку, оргтехніка.

Узяти участь у торгах можуть і юридичні, і фізичні особи.

У травні повідомляли, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб найняв юристів для судових розглядів з колишніми власниками Дельта Банку і банку "Фінанси та Кредит".

Нагадаємо, що Дельта Банк перед банкрутством входив у топ-5 найбільших в Україні.

Власником Дельти був Микола Лагун.