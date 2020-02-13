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74 депутата обжаловали в КСУ запрет на остановку решений НБУ и Фонда гарантирования вкладов

Дубинский с коллегами заступились за владельцев банков-банкротов.

74 депутата обжаловали в КСУ запрет на остановку решений НБУ и Фонда гарантирования вкладов
Фото: Lb.ua

74 депутата Верховной Рады во главе с Александром Дубинским попросили Конституционный Суд разрешить обеспечение иска путем остановки решений Национального банка и Фонда гарантирования вкладов.

Об этом говорится на сайте Конституционного Суда.

Депутаты хотят, чтобы КСУ признал незаконными положения, которые запрещают судебную приостановку решений Фонда гарантирования вкладов и НБУ, в том числе связанных с временной администрацией или ликвидацией банков.

Если представление будет поддержано, суды смогут не только приостанавливать временную администрацию, но и накладывать аресты на имущество неплатежеспособных банков и Фонда гарантирования вкладов.

Также депутаты просят признать незаконным запрет на обеспечение иска путем остановки решений НКРЭКУ по установлению тарифов на электроэнергию и газ; остановки решений конкурсной комиссии по отбору членов НКРЭКУ.

Авторы представления считают, что право на обеспечение иска не может быть ограничено, поскольку это вступает в противоречие со статьями 22 и 55 Конституции (права и свободы гражданина гарантируются Конституцией и защищаются судом).

Напомним, что Дубинского считают исполнителем заказной кампании Игоря Коломойского по давлению на Нацбанк.

Коломойский - бывший владелец крупнейшего в Украине банка, который обанкротился в конце 2016 года и был спасен государством путем национализации и многомиллиардных вливаний.

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