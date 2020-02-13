Министерство финансов США и FinCEN разработают новые правила для регулирования криптовалют

Они сотрудничают в этом вопросе с другими регуляторами.

Министерство финансов США и сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) готовят новые регуляторные требования для криптовалют. Об этом во время выступления в Конгрессе сообщил глава американского Минфина Стивен Мнучин, пишет Forklog.

Он не уточнил, какие именно изменения готовятся, но отметил, что ведомства сотрудничают в этом вопросе с другими регуляторами и тратят много времени на разработку.

Также Мнучин подчеркнул, что Министерство финансов США разделяет опасения Конгресса относительно незаконного использования цифровых активов.

Как известно, в бюджетном предложении администрации президента США Дональда Трампа планируют ужесточить контроль над криптовалютами и расширить полномочия Министерства финансов.

Напомним, в сентябре Франция и Германия выступили против криптовалюты Libra, разрабатываемой корпорацией Facebook. По мнению представителей этих стран, она представляет угрозу для финансовой стабильности сектора.