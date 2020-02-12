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На акцизных марках появятся штрих-коды и QR-коды

Новые марки начнут появляться на бутылках с алкоголем в мае.

На акцизных марках появятся штрих-коды и QR-коды
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Кабинет министров в среду утвердил изменения в положение об изготовлении, хранении и продаже марок акцизного налога, которые предусматривают запуск проекта "Электронная акцизная марка".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

На бумажных марках теперь появятся два новых элемента: QR-код и штрих-код. Их можно будет считать и таким образом идентифицировать. Марки нового образца можно будет заказать уже с 1 апреля, а с 1 мая их начнут вводить в оборот на алкогольных напитках.

Для получения акцизной марки, проверки уплаты акциза и отчета производитель будет использовать электронный кабинет плательщика налогов.

"Параллельно с введением электронной акцизной марки для алкогольных изделий и возможностью для населения проверять акцизную марку на легальность с помощью открытой базы данных, мы вместе с профильным комитетом ВР как можно скорее обработаем законодательные инициативы по полноценному внедрению трек-энд-трейс и продолжим скоординированную борьбу с уклонениями от уплаты налога", - прокомментировала решение правительства министр финансов Оксана Маркарова.

По данным Министерства финансов, в 2019 году из незаконного оборота изъяли алкогольные напитки стоимостью 154,8 млн гривен.

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