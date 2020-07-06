Рада НБУ відмовилася повторно призначати Чурія заступником голови Нацбанку

Олег Чурій був заступником голови НБУ з червня 2015 року.

Рада Національного банку України на позачерговому засіданні 6 липня відмовилася повторно призначати Олега Чурія заступником голови НБУ.

Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

"Сьогодні, 6 липня 2020 року, відбулося позачергове засідання Ради Національного банку України (далі – Рада), на якому було розглянуто подання Голови Національного банку України Я.В.Смолія щодо призначення Чурія Олега Євгенійовича на посаду Заступника Голови Національного банку України. Рада утрималася від призначення Чурія Олега Євгенійовича на посаду Заступника Голови Національного банку України", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Голова Ради Нацбанку пояснив, що, відповідно до статті 20 Закону України "Про Національний банк України", заступник голови Національного банку України, строк повноважень якого минув, перебуває на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника голови Національного банку України.

Богдан Данилишин додав, що 10 липня минає 5-річний термін перебування Олега Чурія на посаді заступника голови НБУ. 19 червня тодішній голова НБУ Яків Смолій вніс подання Раді НБУ про кандидатуру О. Чурія на посаду заступника голови. 30 червня очільник Нацбанку скликав позачергове засідання Ради на 6 липня для розгляду питання призначення О. Чурія.

Голова Ради нацрегулятора підкреслив, що "Рада і надалі налаштована на конструктивну співпрацю з Правлінням Національного банку України".

Олег Чурій займав посаду заступника голови Нацбанку з червня 2015 року. До цього очолював Департамент відкритих ринків Національного банку.

До сфери управління Олега Чурія належали питання здійснення операцій на відкритих ринках, валютного регулювання, а також діяльності Депозитарію Національного банку.

Має понад 18-річний досвід роботи на керівних посадах у фінансовій сфері. Кар’єру розпочав в управлінні міжнародних розрахунків АБ INKО. Займався операціями з цінними паперами у Всеукраїнському акціонерному банку "Ва-банк", Інвестиційній компанії "Співдружність".

З 1999 по 2007 рік був головним дилером казначейства, пізніше став начальником казначейства АКБ "Банк Австрія Кредитанштальт Україна" (у 2002 році змінено найменування на АКБ "ХФБ Банк Україна"). Протягом наступних трьох років був заступником начальника департаменту інвестиційного бізнесу, пізніше – начальником служби інвестиційного бізнесу АКІБ "Укрсиббанк". З 2010 до 2014 року – начальник управління операцій на ринку інструментів із фіксованою дохідністю ПАТ "ВТБ Банк".

Нагадаємо, що Яківа Смолія за подання президента України Верховна Рада відправила у відставку 3 липня. Смолій оголосив про своє рішення звільнитися 1 липня, зазначивши, що до цього призвів систематичний політичний тиск.

За інформацією шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної, на відставці Смолія наполягав президент Володимир Зеленський. Напередодні заяви про звільнення він кілька разів відвідував Офіс президента - 1 липня, за день до цього після засідання Нацради реформ, а також у попередні дні.

Як повідомили кілька джерел LB.ua в "Слузі народу", на момент відставки фракція не змогла узгодити кандидатуру на голову регулятора. У пріоритеті - голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко і голова ради Нацбанку Богдан Данилишин. Рада голосуватиме за нового голову після того, як його кандидатуру внесе президент.

Т. в. о. голови НБУ стала Катерина Рожкова. Вона працюватиме на цій посаді до призначення нового очільника.