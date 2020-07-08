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Перезавантаження роботи Укртрансбезпеки дозволить зберегти дороги та суттєво заощадити на їх ремонті, - радниця Криклія

В Україні розпочали влаштовувати перші комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion (“Зважування у русі”).

Перезавантаження роботи Укртрансбезпеки дозволить зберегти дороги та суттєво заощадити на їх ремонті, - радниця Криклія
Фото: facebook/WiM Зважування в русі

В Україні розпочали влаштовувати перші комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion (“Зважування у русі”) для захисту доріг від руйнування. Разом з тим, під керівництвом міністра інфраструктури України Владислава Криклія триває перезавантаження роботи Укртрансбезпеки задля забезпечення посиленого габаритно-вагового контролю на дорогах. Про це повідомила його радниця та громадська діячка Яніка Мерило на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

“Вже розпочато влаштування комплексів ГВК, які будуть в майбутньому працювати по принципу автофіксації, як зараз із перевищенням швидкості. Фура проїжджатиме, на дорозі встановлюється ваговий контроль і автоматично надсилається штраф за перевантаження. Але поки проводиться ця робота та вносяться відповідні зміни в законодавство, дороги теж потрібно зберігати. Тому під керівництвом міністра Владислава Криклія та новим в.о. голови Укртрансбезпеки Микитою Лагуніним триває перезавантаження роботи цієї служби”, - написала вона.

Серед необхідних кроків, які впроваджуються вже зараз командою Криклія в рамках перезавантаження діяльності Укртрансбезпеки, радниця міністра відмітила:

-        збільшення штату інспекторів Укртрансбезпеки та рівня їх заробітної плати, щоб здійснювати цілодобові перевірки ГВК як на основних трасах, так і на об'їзних шляхах, які часто використовують порушники;

-        посилення контролю за роботою територіальних органів Укртрансбезпеки;

-        закупівлю нових і ремонт існуючих комплектів підкладних вагів для зважування;

-        введення додаткового контролю за роботою інспекторів із забезпеченням їх нагрудними камерами для запису перевірок;

-        мінімізацію людського фактора через впровадження центральної системи для збору інформації з пунктів ГВК.

“Як не дивно, але в цьому всьому є реальна інноваційна складова, щоб зробити WIM за кращими світовими практиками, центральну систему моніторингу і постійну можливість отримувати інформацію з доріг в реальному часі (big data)”, - підсумувала Яніка Мерило.

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