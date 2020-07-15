Кабмін виділив 7,4 млрд грн на підвищення зарплат медикам

Кабінет Міністрів на засіданні 15 липня виділив 7,4 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19 на підвищення зарплат медичним та іншим працівникам з 1 вересня.

Відповідну постанову уряд затвердив із доопрацюванням в одноденний термін, передає Інтерфакс-Україна.

"19 червня уряд ухвалив рішення про підвищення зарплат медпрацівникам. Ми виконали розрахунки на основі Центру медичної статистики, отримали відповідну суму - близько 7,4 млрд грн. Для того, щоб ми забезпечили підвищення зарплат, починаючи з 1 вересня 2020 року, розробили проєкт акта, який дозволить надати Мінохорони здоров'я на безповоротній основі з Фонду боротьби з COVID-19 для забезпечення виплат, доплат медичним та іншим працівникам з метою підвищення рівня оплати цих та інших працівників", - прокоментував рішення Кабміну міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання уряду.

Рішення стосується підвищення зарплати лікарів на 70% від тарифної сітки - приблизно на 3,5 тис. грн, середнього медперсоналу - на 50% від мінімальної зарплати (близько 2,5 тис. грн), молодшого персоналу - на 25% від мінімальної зарплати, пояснив міністр.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада прийняла закон, який зобов'язує Кабінет Міністрів ввести додаткові доплати медичним та іншим працівникам, які беруть участь у боротьбі з епідемією коронавірусу, в розмірі до 200% від заробітної плати.