Рада призначила Кирила Шевченка новим головою НБУ

Верховна Рада України на засіданні 16 липня призначила очільником Нацбанку голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

За відповідне рішення проголосували 332 нардепи, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Під час виступу перед голосуванням Кирило Шевченко зазначив, що економіка України продовжує стагнацію, тому він хотів би зосередитися на кроках вирішення цього. Шевченко пообіцяв, що інфляції не буде, а незалежність НБУ буде збережена та примножена.

Фінкомітет Ради рекомендував його до призначення. За кандидатуру Шевченка виступили фракції СН, ОПЗЖ, "Батьківщина", група "За майбутнє", група "Довіра".

Фракція "Голос" заявила, що розгляд кандидатури Шевченка не відповідав процедурі, адже фракціям не дали можливості познайомитися з ним, також не була подана декларація кандидата на посаду.

Юлія Тимошенко, радником якої на її посаді голови уряду Шевченко був у 2009 році, зазначила, що фракція "Батьківщина" зустрілися з Шевченком вранці та поставили йому запитання. Тимошенко закликала зал голосувати за кандидатуру Шевченка і заявила, що її фракція підтримує його.

Фракція "Євросолідарності" закликала Шевченка "бути на 0% людиною Зеленською" і бути незалежним.

Проєкт постанови про призначення Шевченка з'явився на сайті парламенту увечері 15 липня. Інформацію про те, що Шевченко є одним із пріоритетних кандидатів для призначення на посаду голови НБУ, джерела LB.ua повідомляли ще після відставки Якова Смолія. Іншим кандидатом був голова ради НБУ Богдан Данилишин.

Смолія за поданням президента України Верховна Рада відправила у відставку 3 липня. Смолій оголосив про своє рішення звільнитися 1 липня, зазначивши, що до цього призвів систематичний політичний тиск.

За інформацією шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної, на відставці Смолія наполягав президент Володимир Зеленський. Напередодні заяви про звільнення він кілька разів відвідував Офіс президента - 1 липня, за день до цього після засідання Нацради реформ, а також у попередні дні.

48-річний Кирило Шевченко за фахом економіст, освіту здобував у Харківському державному економічному університеті.

У 1994-95 роках працював економістом сектора вкладних операцій, економістом кредитного відділу, в.о.начальника сектора кредитного відділу із залучення кредитних ресурсів ЗАТ "Український Кредитний Банк".

У 1995 був провідним економістом сектора кредитних ресурсів кредитного відділу Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль".

Із 1995 по 2006 працював начальником відділу нормативів, заступником начальника управління активно-пасивних операцій, заступником голови Правління, першим заступником голови Правління Банку "Фінанси і Кредит".

З 2006 по 2009 був головою правління Державної іпотечної установи. Того ж року з травня по вересень був радником прем'єр-міністра України (Юлії Тимошенко). З вересня 2009 по квітень 2010 працював першим заступником голови правління АБ "Укргазбанк".

2011 року був головою правління ПрАТ "Українська Стратегічна Група". Лютий 2012 року – квітень 2012 року – Голова Правління ПрАТ СКПД. Травень 2012 року – серпень 2014 року – радник Секретаріату голови ПАТ "Державний ощадний банк України".

Із 7 жовтня 2014 року – перший заступник голови Правління АБ "Укргазбанк". З 26 грудня 2014 - в.о. голови правління "Укргазбанку", з травня 2015 за результатами відкритого конкурсу обраний Головою Правління АБ "Укргазбанк".