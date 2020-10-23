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Аеропорт "Львів" уперше прийняв літак з Нью-Йорку

Boeing 787-9 Dreamliner на замовлення компанії Meest доставив вантаж посилок.

Міжнародний аеропорт "Львів" 23 жовтня прийняв літак Boeing 787-9 Dreamliner, який на замовлення компанії Meest вперше доставив вантаж посилок за маршрутом Нью-Йорк - Львів.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Літак авіакомпанії LOT здійснив тестовий презентаційний рейс, повідомляє пресслужба аеропорту.

За словами генеральної директорки аеропорту "Львів" Тетяни Романовської, з моменту настання кризи в авіації через пандемію Covid-19 аеропорт переключився на пошук альтернативних джерел заробітку. Зокрема, почали розвивати вантажні перевезення.

"Паралельно з нами такий пошук розпочали й авіакомпанії,̈ щоб заповнити нішу виживання авіаційної галузі в цілому. Тому попит на перевезення вантажів, в час пандемії, не лише залишився, а й суттєво зріс", - зазначила вона.

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Нагадаємо, що міжнародне авіасполучення з Україною було зупинено 17 березня. Виконували лише спецрейси.

Регулярні авіаперельоти з іншими країнами в Україні відновилися 15 червня, внутрішні рейси - з 5 червня.

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