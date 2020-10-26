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"Нафтогаз" у жовтні підняв ціну на газ для виробників тепла на 24%

Котирування на природний газ у Європі зросли порівняно з вересневими цінами на 26% через підвищення попиту.

"Нафтогаз" у жовтні підняв ціну на газ для виробників тепла на 24%
Фото: Радио Свобода

У НАК "Нафтогаз" заявили, що в жовтні 2020 року оптова ціна на газ для виробників теплоенергії, яким постачається газ у рамках ПСО, становить 5374,1 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і витрат на транспортування). Ціна в жовтні порівняно з минулим місяцем зросла на 24%.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

"За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли порівняно з вересневими цінами на 26% через підвищення попиту. Проте завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні ціна газу для виробників тепла в жовтні зросла порівняно з минулим місяцем на 24%", - йдеться в повідомленні.

Також у компанії зазначили, що до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (із змінами та доповненнями), та уклали відповідні договори постачання природного газу.

Нагадаємо, у вересні "Нафтогаз" на 45% підняв ціну на газ для населення за місячним тарифом і на 10% за річним. У "Нафтогазі" зростання цін пояснюють підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону.

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