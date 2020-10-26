Туреччина зацікавилася добудовою Ан-225 "Мрія", - Уруський

Турецька сторона на переговорах між президентами двох країн, які відбулися недавно в Анкарі, повідомила про інтерес до можливості добудови другого екземпляра найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія".

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Зовсім екзотичною для мене була ситуація, коли в цьому візиті ми торкнулися з президентом Туреччини питання добудови другої "Мрії": навіть незважаючи на ту суму, скільки я сказав це коштуватиме, турецька сторона сказала, що продовжимо обговорювати", - цитує слова Уруського на пресконференції в Києві агентство Інтерфакс-Україна.

За його словами, очікуються переговори експертів з цього питання.

"Руслани" (Ан-125 - ред.) добудувати не можемо, нові побудувати не в силах. "Мрію" можемо добудувати і теоретично, і практично", - сказав віцепрем'єр.

Він додав, що також йдеться про можливість закупівлі середнього транспортного літака Ан-178, оскільки Туреччина зацікавлена у стратегічних транспортних літаках.

Нагадаємо, у 2016 році ДП "Антонов" підписало угоду з китайською компанією AICC про співпрацю за програмою Ан-225. Повідомлялося, що програма передбачає побудову другого модернізованого примірника літака Ан-225 "Мрія" на ДП "Антонов", а на другому етапі – запуск серійного виробництва Ан-225 у Китаї за ліцензією ДП "Антонов".

Ан-225 створили для транспортування із заводів-виготовлювачів і запасних аеродромів орбітального космічного корабля "Буран", а також ракетних блоків "Енергія" на космодром "Байконур" у Казахстан. Крім того, літак планували використовувати як повітряну стартову платформу для космічних запусків. Програму будівництва літака згорнули через розпад СРСР.

Транспортник занесено у книгу рекордів Гіннеса як літак, що піднявся в повітря з максимальною вагою та на якому встановлено найбільшу кількість авіарекордів. Він має унікальні характеристики своєї злітної маси (600 тонн), маси перевезеного вантажу (до 250 тонн), габаритних розмірів, дальності польоту (понад 14 тис. км).

У квітні представники "Антонова" повідомили президенту України Володимиру Зеленському, що друга "Мрія" себе не окупить на вантажних перевезеннях.