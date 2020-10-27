Аваков та керівник «Укрзалізниці» зустрілися з гендиректором Alstom щодо постачання локомотивів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який одночасно є головою Змішаної українсько-французької комісії з економічного співробітництва, зустрівся із гендиректором компанії Alstom Анрі Пупар-Лафаржем задля обговорення перспектив реалізації проекту постачання електричних локомотивів Alstom в Україну. Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Ми довго напрацьовували деталі спільного з французькою стороною проєкту і найближчим часом можемо вийти на підписання міжурядової угоди, яка повністю буде задовольняти потреби України. В тому числі з урахуванням вимог, поставлених Президентом України в частині локалізації виробництва на українських підприємствах», - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

При цьому гендиректор «Укрзалізниці» Володимир Жмак зазначив необхідність оновлення застарілого парку локомотивів.

«На даному етапі ми зацікавлені у 50-ти двосистемних електровозах, здатних транспортувати від 5500 до 6000 тон вантажу. Ці локомотиви потрібні нам з довгостроковою системою технічного обслуговування і локалізацією виробництва в Україні. На другому етапі ми зацікавлені отримати односистемні локомотиви», - Жмак.

Гендиректор компанії Alstom Анрі Пупар-Лафарж вважає, вона може задовольнити потреби Укрзалізниці та України.

«Alstom має досвід роботи на ринках із локалізацією виробничих та сервісних потужностей. Це посилює нашу кооперацію та створює нові робочі місця. Зокрема, ми так працюємо у Казахстані та Південній Африці, - сказав Анрі Пупар-Лафарж.

Нагадаємо, у 2018 році Alstom і «Укрзалізниця» підписали меморандум про взаєморозуміння, який офіційно закріплює співпрацю з надання та обслуговування електричних локомотивів. Фінансова модель проєкту передбачає залучення кредитних коштів Держказначейства Франції та інших джерел.