МАУ скасовує рейси до Єревана через збройний конфлікт

Рішення про скасування рейсів у Баку поки немає.

Українська авіакомпанія МАУ скасовує рейси до Єревана через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Про це повідомили на сторінці МАУ в Facebook.

Таке рішення було ухвалено після аналізу ризиків спеціалістами МАУ під час вечірнього брифінгу. Необхідність скасування рейсів обґрунтовується, зокрема, введенням воєнного стану та мобілізації у Вірменії.

"Ми в компанії оцінили усі можливі ризики і вирішили - виконання рейсу до Єревана є неможливим до роз’яснень щодо наших подальших дій з боку авіаційної влади України та офіційної позиції Баку та Єревана щодо забезпечення безпеки авіаційного простору у небі над Азербайджаном та Вірменією", - відзначив керівник авіакомпанії Євгеній Дихне.

Повідомляється, що найближчий рейс МАУ до Єревана мав відбутися за розкладом завтра, 28 вересня о 17:00.

Рейси авіакомпанії МАУ до Баку повинні виконуватися з 4 жовтня поточного року. Рішення щодо виконання рейсів буде прийнято з урахуванням оновлення інформації.

Нагадаємо, що бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

Азербайджан відкрив кримінальне провадження за фактом загибелі п'яти членів однієї родини внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил Вірменії під час загострення конфлікту в Нагірному Карабаху. При цьому Вірменія стверджує, що сьогодні було вбито 200 азербайджанських військових.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нагорный Карабах. Если сегодня война".