Суд у Вашингтоні планує до кінця дня ухвалити рішення щодо блокування заборони TikTok

Адвокат, що представляє інтереси додатку, вважає заборону "безпрецедентною" та "ірраціональною".

У США суд планує ухвалити рішення щодо блокування заборони TikTok до кінця неділі, 27 вересня.

Вашингтонській суд збирається остаточно поставити крапку в забороні адміністрацією президента Дональда Трампа на завантаження китайського додатку TikTok, пише Reuters.

Окружний суддя Карл Ніколс після 90-хвилинного слухання повідомив, що планує видати публічний ордер до кінця дня.

Заборона на завантаження TikTok у AppStore та Google Play Market набуває чинності сьогодні о 23:59.

Джон Е. Холл, адвокат TikTok, стверджував під час слухання, що заборона була "безпрецедентною" та "ірраціональною".

Нагадаємо, що американська влада вважає, що TikTok загрожує нацбезпеці: нібито додаток збирає дані про користувачів і передає їх китайським спецслужбам. У ЦРУ підтвердили, що розробники дійсно можуть отримувати доступ до смартфонів користувачів TikTok, однак не знайшли доказів, що такі дані надходили до влади КНР.

Міністерство торгівлі видало обмеження проти TikTok та WeChat, вони мали набути чинності20 вересня ввечері, однак згодом обмеження проти TikTok відтермінували на тиждень.

У серпні Трамп під загрозою заборони додатку зажадав продати TikTok будь-якій американській компанії до 15 вересня. Серед потенційних покупців була компанія Microsoft спільно з торговою мережею Walmart, а також IT-гігант Oracle. Саме останній і збирається придбати TikTok.

Також влада США заборонила використання китайського месенджера WeChat.

У вересні американський президент заявив, що угода між ByteDance, якій зараз належить TikTok, і Oracle не відбудеться, якщо китайська компанія збереже контрольний пакет акцій в американському сегменті відеосервісу.

21 вересня У США федеральний суд заборонив указ президента Дональда Трампа про блокування китайського месенджера WeChat.

25 вересня у США суд зобов'язав адміністрацію президента Дональда Трампа відкласти заборону на завантаження китайського додатку TikTok або надати юридичні документи із обґрунтуванням цього рішення.