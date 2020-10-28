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Четвертий завод "Укрспирту" пустили з молотка

ФДМ провів аукціон з продажу Лопатинського спиртового заводу, що на Львівщині.

Четвертий завод "Укрспирту" пустили з молотка
Лопатинський спиртзавод
Фото: ubr.ua

У Фонді держмайна України провели аукціон з продажу Лопатинського спиртового заводу.

Про це повідомила пресслужба ФДМ.

"Нещодавно завершився аукціон з продажу майна Лопатинського МПД та зберігання спирту (Львівська область). Це вже четвертий об'єкт спиртової галузі, для якого нам вдалося залучити приватного інвестора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за завод на торгах 28 жовтня в системі "Прозорро. Продажі" змагалися чотири компанії, а стартова ціна зросла у 2,7 разів - з 18,7 млн гривень до 50 млн гривень. Найбільшу ціну запропонувало київське ТОВ "Офіс інвестицій".

Після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку процес приватизації Лопатинського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

Лопатинський спиртзавод
Фото: spfu.gov.ua
Лопатинський спиртзавод

"До кінця тижня очікуємо проведення ще чотирьох аукціонів з продажу об'єктів спиртової галузі: два завтра і два - у п'ятницю", - додали в ФДМ.

Нагадаємо,

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