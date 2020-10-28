ВКФ виступає проти ініціатив в.о. міністра енергетики з підвищення тарифів на електроенергію

Всеукраїнський Конгрес Фермерів звернувся до Кабінету міністрів з проханням не допустити збільшення норми доходності з 3% до 6% при встановленні стимулюючих тарифів для енергорозподільчих компаній (операторів систем розподілу), ініційоване в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, що призведе до зростання тарифів на електроенергію та вдарить по багатьох підприємствах агропромислового комплексу. Про це йдеться в офіційному зверненні, оприлюдненому на сайті ВКФ.

"Цілий ряд секторів аграрної сфери має значне споживання електричної енергії, і собівартість продукції суттєво залежить від тарифів на електроенергію. Серед таких секторів: тепличні господарства, переробні підприємства, підприємства по зберігання овочів та фруктів тощо", - зазначили у ВКФ.

Там вважають, що реалізація ініціатив Ольги Буславець призведе до несправедливого масштабного перерозподілу коштів від підприємств аграрної сфери до енергетичних монополістів. А необґрунтоване підвищення тарифів на електроенергію матиме серйозний негативний вплив інвестиційний клімат в Україні загалом та аграрно-промисловому комплексі зокрема.

"Фактично ініціативою Буславець держава стріляє собі навіть не в ногу, а нирку: Український агропромисловий комплекс формує 10% ВВП країни, це експорт 40% (в грошах) від загального об’єму товарів. Це все ще галузь з величезним потенціалом, який реалізовує. За дев’ять років дохід від експорту продукції АПК збільшився на 123% ($12,2 млрд), що показує найбільше зростання експорту серед інших видів товару. Українська агропродукція експортується в 190 країн світу", - говорят у Конгресі Фермерів.

Там відзначили, що зданими Держстату, у сільському господарстві у 2019 році зайнято понад 3 млн. працездатного населення (більше українців працюють тільки в торгівлі), а це понад 21,2 млрд грн сплачених до бюджету податків (дані ДФСУ за перше півріччя 2019 р.). І ініціативу Міністерством енергетики "під час пандемії Covid-19, коли економіка України перебуває у кризовому стані, а бізнес зазнає постійних карантинних обмежень, а також додаткових витрат пов’язаних із пандемією", вважають недоречною.

"Всеукраїнський Конгрес Фермерів звертається до Уряду із проханням не допустити зростання тарифів на електроенергію та врахувати інтереси споживачів, зокрема підприємств аграрно-промислового комплексу", - зазначається у зверненні.

Нагадаємо, за інформацією програми «Схеми» та видання «Наші Гроші», в.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює збільшення норми доходності з 3% до 6% при встановленні стимулюючих тарифів для енергорозподільчих компаній (операторів систем розподілу), що додатково принесе монополістам додатково біля 10 млрд. грн. у рік.