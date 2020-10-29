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В "Укрзалізниці" більше не хочуть купувати тепловози General Electric

Очільник УЗ вважає, що "набагато економніше" перейти на електровози.

В "Укрзалізниці" більше не хочуть купувати тепловози General Electric
Фото: Александр Рудоманов

Голова АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак не бачить необхідності у подальшої закупівлі тепловозів американського концерну General Electric і зауважив, що вигідніше буде перейти на електровози.

Про це він заявив під час пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується співпраці з General Electric, я на сьогодні не бачу необхідності подальшої закупівлі тепловозів General Electric. Наша мета - це перехід на електровози, оскільки це набагато економніше", - сказав Жмак.

Він додав, що "Укрзалізниця" вже ліквідувала дефіцит локомотивів. За його словами, на сьогодні вперше за тривалий час УЗ задовольняє всі потреби в перевезеннях.

"Немає жодної заявки на перевезення, якої "Укрзалізниця" не задовольнила. Ринок побачив, що ми можемо везти. Ми можемо везти все і робити це швидко", - додав він.

Крім того, Жмак зауважив, що УЗ планує перезапустити власні вагонобудівні потужності.

"У нас є амбітні плани з виробництва 4200 вагонів у наступному році на наших заводах і капітального ремонту від 15 до 20 тис. вагонів", - додав він.

За словами Жмака, у 2021 році на модернізацію парку вантажних вагонів УЗ має намір направити 7 млрд грн, з яких 4,8 млрд грн власних інвестицій.

Нагадаємо, торік у грудні "Укрзалізниця" підписала меморандум про покупку ще 40 локомотивів General Еlectric. Перші локомотиви нової партії УЗ розраховувала отримати в 2020-му.

23 лютого 2018 року УЗ і GE Тransportation підписали рамкову угоду про 15-річне партнерство з оновлення та модернізації рухомого складу українських залізниць. Він передбачає поставку близько 225 локомотивів General Electric серії Evolution до 2034 року і їх довгострокове технічне обслуговування.

За першим контрактом вартістю 140 млн доларів (з ПДВ) УЗ отримала 30 тепловозів. Фінансування надав державний Укрексімбанк.

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