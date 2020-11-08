Церемонія відбуласяу церкві святих архангелів Михаїла та Гавриїла у Стамбулі.

Згідно з рішенням Священного Синоду Константинопольського Патріархату від 6 жовтня 2020 року, екзарха Вселенського Патріархату в Україні архімандрита Михаїла Аніщенка обрано титулярним єпископом Команським.

Про це повідомляється на сайті Переяславсько-Вишневської Єпархії ПЦУ.

Єпископська хіротонія отця Михаїла відбулася 8 листопада, на свято Собору архістратига Михаїла за новим стилем, у церкві святих архангелів Михаїла та Гавриїла у Стамбулі.

Божественну літургію та хіротонію очолив Вселенський Патріарх Варфоломій.

У богослужіння взяли участь та співслужили Вселенському Патріархові члени офіційної делегації Православної Церкви України, яку очолив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр. До складу делегації також ввійшли: єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей, протоієрей Петро Ландвинович та священик Віктор Мартинюк (клірики Київської та Переяславсько-Вишневської єпархій).

Церква святих Архангелів розташована у районі Бешікташ – це один з найбільших православних храмів у Стамбулі.

Напередодні українські паломники були прийняті Всесвятішим Патріархом Варфоломієм та відвідали Богословську школу на острові Халкі.