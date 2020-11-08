З початку доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Серед військовослужбовців бойових втрат і поранень немає.

З початку доби, 8 листопада, на ділянках відповідальності українських військових, які виконують завдання у районі проведення операції Об'єднаних сил, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Серед військовослужбовців бойових втрат і поранень немає.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками. Дотримуючись режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.

Також у районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами розміновано більше ніж 2 гектари території та передано на знищення 54 вибухонебезпечних предмети.

"Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, 7 листопада на Луганщині загинув військовослужбовець однієї з наших аеромобільних бригад. За попередніми даними, причина смерті небойова, можливо, самогубство. Слідство проводять працівники Національної поліції України.