У КМДА вважають, що повний локдаун у столиці наразі є недоцільним

Кабінет Міністрів збирається запровадити карантин вихідного дня, який, на думку уряду, не завдасть такого значного удару економіці, як повний локдаун. Однак у Київській державній міській адміністрації вважають додаткові жорсткі обмеження недоцільними.

Таку думку висловив перший заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в ефірі "24 каналу".

На думку Мондриївського, Київ витримає будь-які умови, але під час прийняття рішень треба зважати на структуру суспільства в кожному регіоні.

"Київ - величезний мегаполіс. На мою думку, локдаун демонструє кращі показники в боротьбі з розповсюдженням хвороби. З іншого боку – дуже б'є по економіці, дрібному та середньому бізнесу", - зазначив заступник голови КМДА.

Він наголосив, що також потрібно прислухатися до тих, хто працює на місцях.

"Локдаун зараз, по тих показниках, які ми маємо в Києві, недоцільний з нашої точки зору... А повне припинення роботи транспорту зараз не обов'язкове. Головне - дотримуватись всім протиепідемічних правил", - сказав Мондриївський.

Він повідомив, що наразі ведеться активна робота з лікарнями: збільшують кількість місць для киян, які потребують госпіталізації.

Нагадаємо, про те, що уряд планує впровадити посилення карантину на вихідні дні, стало відомо минулого тижня. Карантин вихідного дня передбачає закриття фудкортів, ресторанів, окрім роботи на виніс. Крім того, до 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин.

Відповідно до останнього зонування, з 9 листопада вся країна - у помаранчевій і червоній зонах. Київ також залишається "помаранчевим" уже впродовж двох місяців.