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У вівторок в Україні збережеться бездощова погода

Температура повітря вдень не перевищуватиме +11.

У вівторок в Україні збережеться бездощова погода
Фото: Макс Требухов

У вівторок, 10 листопада, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +7...+9 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, вдень +7...+9 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градусів, удень +5...+7 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +7...+9 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, увдень +6...+8 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +9...+11 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +9...+11 градусів.

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