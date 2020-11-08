Росії невигідно продовжувати війну проти України, - Резніков

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що продовження війни проти України економічно невигідне для Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Я неодноразово це говорив, що для Російської Федерації продовження ведення цієї гібридної війни проти України є невигідним, є непрагматичним. І от у цьому головна «сіль». І я вважаю, що заради того, щоб знайти прагматичний вихід, вони будуть готові на завершення цієї гібридної війни", - сказав Резніков.

На його думку, прагматична невиправданість продовження агресії може стати важелем впливу на Кремль, в тому числі в переговорах по звільненню утримуваних.

"Для них той маневр, який вони зробили у 2014 році, вже несе шкоду, а не несе користь. Їм треба ж утримувати приблизно 3-3,5 мільйони людей на окупованому Донбасі, забезпечувати їм пенсії, бюджетні виплати, ставити питання про підтримання порядку. І економічно вони вже не справляються на сьогодні, вони не забезпечують робочі місця. Навіть в клініках вони не можуть забезпечити нормальний рівень медичного обслуговування людей під час пандемії", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують РФ у збройній підтримці бойовиків. Проти Росії введено санкції, які постійно подовжуються.

У липні 2020 року ЄС в черговий раз закликав Росію взяти на себе відповідальність за вбивство військових на Донбасі.

Наприкінці жовтня посол Великої Британії Мелінда Сімонс заявила, що не виключає, що санкції проти Росії за її агресію в Україні можуть посилюватися.