Нападнику з Кривого Рогу оголосили підозру в умисному вбивстві та замаху

Прокуратура оголосила підозру в умисному вбивстві чоловіку, який влаштував різанину в Кривому Розі, в результаті якої загинули дві людини, також відомо про поранених.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Криворізької місцевої прокуратури №3 громадянину, який в суботу напав на людей на вулиці, повідомлено про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство (ч.2 ст.115 та ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 7 листопада у Кривому Розі 37-річний чоловік спричинив ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі восьмирічній дитині. Двоє потерпілих померли на місці, інші перебувають у лікарні.

Після скоєного нападника було затримано.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав напад у Кривому Розі проявом тероризму.