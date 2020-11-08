На священника у Ліоні напали через особисті мотиви, - ЗМІ

Підозрюваний у нападі заявив прокурорам, що у священника був роман з його дружиною.

На 52-річного грецького православного священника Ніколаоса Какавелакіса у французькому місті Ліон напали через особистий конфлікт, а не терористичні мотиви.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на французькі ЗМІ.

Затриманий 40-річний чоловік, якого підозрюють у нападі, заявив прокурорам, що у священника був роман з його дружиною.

Стрілянину у Ліоні правоохоронці спочатку розслідували як замах на вбивство, і була версія терористичного нападу.

Підозрюваного, який, як стверджується, є громадянином Грузії, затримали у своєму будинку в Ліоні учора.

Прокурор Ліона Ніколя Жаке повідомив, що підозрюваний "виявився чоловіком жінки, у якої був роман з жертвою".

Підозрюваний заявив прокуратурі, що не збирався вбивати священника, у якого були романтичні стосунки з його дружиною, 35-річною росіянкою.

Він також розказав, що після нападу позбувся зброї, викинувши її в річку. Підозрюваний вже був відомий поліції за водіння автомобіля без посвідчення та незаконне володіння зброєю. У його домі знайшли ще зброю, яка не має зв’язку з нападом.

Нагадаємо, у священника стріляли біля його церкви 30 жовтня. Чоловік поговорив з поліцією після виходу з коми в середу.