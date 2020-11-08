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Зупинка голосування у Джорджії сталася через програмне оновлення виборчих машин

В округах Морган і Спелдінг протягом декількох годин виборці не могли подавати бюлетені після того, як електронні пристрої вийшли з ладу. 

Зупинка голосування у Джорджії сталася через програмне оновлення виборчих машин
Фото: https://www.politico.com/

Технологічний збій, який зупинив голосування у двох округах американського штату Джорджія у вівторок, стався через те, що постачальник завантажив програмне оновлення до своїх виборчих машин напередодні.

Про це заявив відповідальний за проведення окружних виборів, пише politico.com.

Офіційні представники штату заявили, що в округах Морган і Спелдінг протягом декількох годин виборці не могли подавати бюлетені після того, як електронні пристрої вийшли з ладу. 

У зв'язку із затримками суддя Верховного суду В. Флетчер Семс продовжив голосування до 23:00.В округах використовуються машини для голосування (виробник компанія “Dominion Voting Systems”) та електронні опитувальники для отримання підписів виборців (компанія “KnowInk”).

Вирішення проблеми зайняло певний час, техніки залучили для цього додаткове обладнання. 

У компаніях не прокоментували ситуацію. Хто завантажив оновлення і чи його перевірили перед завантаженням – невідомо.

Нагадаємо, у Джорджії, де у виборчих перегонах за крісло президента США кандидат від Демократичної партії США Джо Байден обігнав чинного президента Дональда Трампа, перераховували голоси через незначну різницю в отриманих результатах.

Американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії. 

Джо Байден після оголошення його перемоги на виборах закликав американців залишити позаду жорстку риторику та об'єднатися як нація.

Під час пресконференції, організованої юридичною компанією Трампа в Пітсбурзі, штат Пенсильванія, головний представник президента Рудольф Джуліані представив свідків - наглядачів від Республіканської партії, яких не допустили належним чином на виборчі дільниці в цьому штаті. Також оголошено про голосування "мертвих душ" та можливе вкидання бюлетенів на користь кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Водночас Джуліані, реагуючи на рішення окремих американських медіа оголосити Байдена переможцем виборів, акцентував: "Всі медіа визначили? Боже мій! Ми забули про законодавство? Медіа не вирішують, хто переміг. А суди - так".

Голова юридичної команди чинного глави Білого дому повідомив, що найближчим часом будуть задокументовані позови в окружні суди низки штатів, зокрема і Пенсильванії.

Згідно з законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах та завершення судоввих справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

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