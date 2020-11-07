Байден переміг на всенародному голосуванні за президента США – CNN, BBC, NYT

У Трампа тим часом заявили про махінації суперників та підготовку позовів у суди.

Фото: EPA/UPG

Американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байден на народному голосуванні за президента.

Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії. Про це пише CNN, BBC та New York Times. Аналогічну інформацію повідомила і національна газета Сполучених Штатів Америки – USA Today.

За підрахунком BBC, суперник Байдена Дональд Трамп поки має 214 голосів.

"Джозеф Робінетт Байден-молодший був обраний 46-м президентом США в суботу, пообіцявши відновити політичну нормальність і дух національної єдності для протистояння бурхливим кризам в галузі охорони здоров'я та економіки, а також зробивши Дональда Дж. Трампа "одноразовим президентом" через чотири роки суєти в Білому домі", – пише New York Times.

Фото: BBC

Згідно з мапою CNN, Байдена підтримали Вашингтон, Орегон, Каліфорнія, Колорадо, Нью-Мексико, Міннесота, Вісконсин, Мічіган, Іллінойс, Вірджинія, Пенсильванія, Нью-Йорк, Меріленд, Нью-Гемпшир, Мейн, Масачусент, Коннектикут, Род Айленд, Нью-Джерсі, Вермонт.

Арізона, Невада, Джорджія, Північна Каліфорнія продовжують підраховувати голоси.Зазначимо, що віцепрезидентом Байден обрав Камаллу Гарріс – сенаторку-демократку від Каліфорнії.

Джо Байден після оголошення його перемоги на виборах закликав американців залишити позаду жорстку риторику та об'єднатися як нація.

Під час пресконференції, організованої юридичною компанією Трампа в Пітсбурзі, штат Пенсильванія, головний представник президента Рудольф Джуліані представив свідків - наглядачів від Республіканської партії, яких не допустили належним чином на виборчі дільниці в цьому штаті. Також оголошено про голосування "мертвих душ" та можливе вкидання бюлетенів на користь кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Водночас Джуліані, реагуючи на рішення окремих американських медіа оголосити Байдена переможцем виборів, акцентував: "Всі медіа визначили? Боже мій! Ми забули про законодавство? Медіа не вирішують, хто переміг. А суди - так".

Голова юридичної команди чинного глави Білого дому повідомив, що найближчим часом будуть задокументовані позови в окружні суди низки штатів, зокрема і Пенсильванії.

"Переможець Байден, чи може він махінатор, ми скоро дізнаємося. Це буде потужний кейс. Ми відправимо багато позовів у різні федеральні суди", - повідомив Джуліані.

Згідно з законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах та завершення судоввих справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

Фото: EPA/UPG

Водночас чинний президент Штатів Дональд Трамп заявив, що виграв вибори з великим відривом.

Раніше Трамп заявив, що "виграв скрізь" і підозрює суперників у махінаціях. Він пообіцяв, що звернеться до Верховного суду з приводу перерахунку голосів.

Перед тим Дональд Трамп наполягав на тому, що новий суддя Верховного суду замість померлої Рут Гінзбург має бути призначений до початку виборів президента.

Демократи в Сенаті заявляли, що будуть блокувати таке призначення, проте голова судового комітету Сенату США Ліндсі Грем заявив, що Республіканська партія уже має голоси за нового суддю Верховного суду.

Висунута Трампом кандидатка Емі Коні Барретт була затверджена на цій посаді 27 жовтня.

Таким чином шість з дев'яти членів Верховного суду будуть завдячувати своїм призначенням Республіканській партії.

Рішення Верховного суду може впливати на результати виборів - у 2000 році суддя Гінзбург дозволила перерахувати голоси у Флориді, після чого переміг Джордж Буш-молодший.

Нагадаємо, що голосування у США проходить в два етапи: спочатку громадяни обирають виборників у кожному штаті, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Число виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі. Докладніше про перегони читайте у статті "Що потрібно знати про вибори у США".

На вибори президента та законодавців, що відбулися 3 листопада у США, було витрачено рекордну суму - більше 14 мільярдів доларів.