​Дуда привітав Байдена з успішною президентською кампанією

Президент Польщі Анджей Дуда привітав Джо Байдена з успішною президентською кампанією.

Про це Дуда написав у Твіттері.

Він зазначив, що Польща чекає “номінації Колегією виборників США”.

“Польща налаштована підтримувати високоякісне та якісне стратегічне партнерство для ще міцнішого союзу”, – написав президент Польщі.

Congratulations to @JoeBiden for a successful presidential campaign. As we await the nomination by the Electoral College, Poland is determined to upkeep high-level and high-quality PL-US 🇵🇱🇺🇸strategic partnership for an even stronger alliance. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 7, 2020

Раніше Байдена з перемогою привітали лідери Європейського Союзу та керівництво НАТО, канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

А також президент України Володимир Зеленський і міський голова Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

Джо Байден після оголошення його перемоги на виборах закликав американців залишити позаду жорстку риторику та об'єднатися як нація.

Під час пресконференції, організованої юридичною компанією Трампа в Пітсбурзі, штат Пенсильванія, головний представник президента Рудольф Джуліані представив свідків - наглядачів від Республіканської партії, яких не допустили належним чином на виборчі дільниці в цьому штаті. Також оголошено про голосування "мертвих душ" та можливе вкидання бюлетенів на користь кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Водночас Джуліані, реагуючи на рішення окремих американських медіа оголосити Байдена переможцем виборів, акцентував: "Всі медіа визначили? Боже мій! Ми забули про законодавство? Медіа не вирішують, хто переміг. А суди - так".

Голова юридичної команди чинного глави Білого дому повідомив, що найближчим часом будуть задокументовані позови в окружні суди низки штатів, зокрема і Пенсильванії.

Згідно з законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах та завершення судових справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.