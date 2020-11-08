ЗМІ повідомили про традиційні недільні перебої з інтернетом, також закрили кілька станцій метро.

Сьогодні у Мінську тривають масові акції протесту.

Про це пише news.tut.by.

ЗМІ повідомили про традиційні недільні перебої з інтернетом, також закрили кілька станцій метро.

Очевидці розповідають про постріли та застосування шумових патронів.

У центрі білоруської столиці невідомі у балаклавах затримують людей. Деяких із затриманих доставили в управління міліції.

Під час протестів також затримали відомих білоруських спортсменів: срібного призера Олімпійських ігор 2008 року у десятиборстві Андрія Кравченка та багаторазового чемпіона Білорусі з кікбоксингу і тайського боксу Івана Ганіна.

Крім того, правозахисний центр «Вясна» написав про затримання переможниці конкурсу Міс Білорусь-2008 і колишнього прессекретаря брестського «Динамо» Ольги Хіжінкової.

Люди в чорному просто дістали спортсменів з машин на стоянці та зв’язали їм руки будівельними стяжками.

Як повідомляє Вільне об'єднання спортсменів, затримання відбувалося жорстко і супроводжувалося криками "Хочеш, як на Україні?”, ”А що ти, ####, собі думав?”.

Оновлення. За інформацією «Вясни» під час недільної акції у Мінську затримано майже 400 осіб.

У Мінську людей затримували на районі Немиз, поряд з метро «Пушкінська», перед парком Дружби народів і біля торгового центру «Рига».

Також точкові затримання зафіксовано у Гомелі, Вітебську та Бобруйську.

Нагадаємо, вчора у Мінську затримали 33 медиків.

У Білорусі майже три місяці тривають масові протести після президентських виборів, переможцем яких ЦВК оголосив Олександра Лукашенка. Акції громадян, які відстоюють свої голоси і переконані в фальсифікації підсумків голосування, розганяються ОМОНом та спецназом.

Під час протестів силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб.

23 вересня 2020 року в Мінську в Палаці незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

5 листопада Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові вибори президента, які відповідають міжнародним стандартам.

Додамо, Європейський Союз запровадив персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 14 білоруських чиновників, причетних до репресій проти громадян після виборів у країні.

Канада ввела додаткові санкції в координації з ЄС щодо 13 урядовців Білорусі.