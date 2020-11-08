У Києві закривали станцію метро "Хрещатик" після повідомлення про замінування (оновлено)

Вибухонебезпечних предметів під час перевірки не виявлено.

Станція Київського метрополітену "Хрещатик", а також пересадка, закриті для пасажирів у зв'язку з анонімним повідомленням про замінування.

Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Станція "Хрещатик" і пересадка закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні.

Інформація про відкриття станції буде опублікована відразу після завершення перевірки.

Увага!

Станцію «Хрещатик» та пересадку зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/ZznmPxgpIp — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 8, 2020

Оновлено. Станом на 21:50 станцію та пересадку відкрито.

"Увага! Станцію «Хрещатик» перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 листопада станцію метро "Майдан Незалежності" зачиняли через повідомлення про мінування.

3 листопада через повідомлення про мінування закривали станцію метро "Хрещатик". Вранці того ж дня надійшло повідомлення про замінування ТРЦ "Глобус", який розташований на Майдані Незалежності.