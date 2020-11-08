У Києві закривали станцію метро "Хрещатик" після повідомлення про замінування (оновлено)

Станція Київського метрополітену "Хрещатик", а також пересадка, закриті для пасажирів у зв'язку з анонімним повідомленням про замінування.
Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен".
"Станція "Хрещатик" і пересадка закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні.
Інформація про відкриття станції буде опублікована відразу після завершення перевірки.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 8, 2020
Станцію «Хрещатик» та пересадку зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування!
Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/ZznmPxgpIp
Оновлено. Станом на 21:50 станцію та пересадку відкрито.
"Увага! Станцію «Хрещатик» перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 6 листопада станцію метро "Майдан Незалежності" зачиняли через повідомлення про мінування.
3 листопада через повідомлення про мінування закривали станцію метро "Хрещатик". Вранці того ж дня надійшло повідомлення про замінування ТРЦ "Глобус", який розташований на Майдані Незалежності.