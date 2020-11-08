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У Києві закривали станцію метро "Хрещатик" після повідомлення про замінування (оновлено)

Вибухонебезпечних предметів під час перевірки не виявлено.

У Києві закривали станцію метро "Хрещатик" після повідомлення про замінування (оновлено)
Фото: tov-tob.livejournal.com

Станція Київського метрополітену "Хрещатик", а також пересадка, закриті для пасажирів у зв'язку з анонімним повідомленням про замінування.

Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Станція "Хрещатик" і пересадка закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні.

Інформація про відкриття станції буде опублікована відразу після завершення перевірки.

Оновлено. Станом на 21:50 станцію та пересадку відкрито.

"Увага! Станцію «Хрещатик» перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 листопада станцію метро "Майдан Незалежності" зачиняли через повідомлення про мінування.

3 листопада через повідомлення про мінування закривали станцію метро "Хрещатик". Вранці того ж дня надійшло повідомлення про замінування ТРЦ "Глобус", який розташований на Майдані Незалежності.

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