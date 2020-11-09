Степанов пояснив, який "карантин вихідного дня" пропонуватимуть уряду

Працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки і АЗС. Ресторани і кафе – робота на виніс.

Міністерство охорони здоров'я звернеться до Кабінету міністрів з пропозицію впровадити так званий карантин вихідного дня, коли протиепідемчні заходи будуть посилені тільки в суботу і неділю.

Про це на брифінгу в понеділок заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми вирішили посилювати наші карантинні обмеження. Що пропонує Міністерство охорони здоров'я? Повного локдауну буде дуже важко перенести, ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня", - заявив Степанов.

Він, за словами Степанова, передбачає з 00 годин суботи до 00 годин понеділка:

роботу тільки продуктових магазинів, аптек

роботу транспорту, АЗС

роботу ветаптек

ресторани, кафе та інші заклади мають працювати тільки на виніс

ТРЦ і решту магазинів рекомендують закрити.

"Зрозуміло, якщо у нас на вихідних нічого не працює, тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, то кількість контактів у ці дні буде на мінімальному рівні. Це дасть змогу збивати хвилю розповсюдження коронавірусної хвороби", - заявив Степанов.

Нагадаємо, про те, що уряд планує впровадити посилення карантину на вихідні дні, стало відомо минулого тижня. Карантин вихідного дня передбачає закриття фудкортів, ресторанів, окрім роботи на виніс.

До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно останнього зонування, вся країна - у помаранчевій і червоній зонах.