Байден хоче радикально посилити антикоронавірусні заходи

В команді політика зазначили, що забезпечать всім американцям доступ до регулярного та безоплатного тестування.

Джо Байден планує посилити заходи боротьби з коронавірусом, зокрема зробити обов'язковим носіння масок.

Про це повідомляє CNN.

Байден пропонує зробити обов'язковим носіння масок по всій країні. На його думку, це допомогло б врятувати тисячі життів.

В команді політика зазначили, що забезпечать всім американцям доступ до регулярного та безоплатного тестування і нададуть "чіткі, послідовні, засновані на доказах рекомендації" щодо поведінки під час пандемії. Також соратники Байдена заявили, що розв'яжуть проблему із засобами індивідуального захисту для медпрацівників.

Байден також оголосив про плани перезавантажити економіку США, через яку мільйони людей стали безробітними. Він хоче зробити це шляхом стимулювання виробництва, інвестицій в інфраструктуру, підвищення доступності догляду за дітьми та скорочення розриву в рівні добробуту між різними етнічними групами.

Нагадаємо, США є світовим лідером за кількістю заражених і померлих від коронавірусу. Там виявлено вже 10 млн 288 тис. 480 випадків зараження коронавірусною інфекцією і 243 тис 768 смертей. Понад 6,4 млн осіб одужало від ковіду.