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Представник міноборони Британії: у світі зростає ризик нової глобальної війни

В армії Великобританії у 2030-х роках може служити приблизно 30 тис. роботів.

Представник міноборони Британії: у світі зростає ризик нової глобальної війни
Генерал Нік Картер
Фото: news.sky.com

Голова комітету начальників штабів Великої Британії, генерал Нік Картер вважає, що останнім часом з'явився ризик виникнення нової світової війни.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky News.

На думку Картера, ризики зростають у зв'язку з глобальною економічною кризою, спричиненою пандемією коронавірусу, а також із регіональними конфліктами.

Він також припустив, що у 2030-х роках королівство буде мати армію зі штатом 120 тис. осіб, 30 тис. із яких можуть бути роботами.

Наразі, за даними видання, в армії Великобританії - 82 тис. військових.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін передбачив кінець цивілізації в разі нової світової війни. При цьому він головив, що в разі ядерної війни росіяни потраплять у рай, а усі інші - "просто здохнуть".

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