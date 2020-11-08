Поліція застосувала водомети проти демонстрантів біля будівлі ЦВК у Тбілісі

Поліція Грузії застосувала водомети проти учасників акції протесту, які спробували прорватися в будівлю Центральної виборчої комісії у Тбілісі.

Про це повідомляє "Новини-Грузія".

За даними телеканалу "Мтаварі", спецзасоби були застосовані без попередження, коли протестувальники наблизилася до огорож біля виборчої комісії.

На місці мобілізовано велику кількість патрульних поліцейських та спецназ. Проте, учасники акції не залишають спроб прорватися до будівлі ЦВК.

Лідери опозиції закликали керівництво "Грузинської мрії" почати з ними переговори щодо проведення повторного голосування на парламентських виборах.

Нагадаємо, сьогодні у столиці Грузії пройшла акція протесту проти результатів першого туру виборів в парламент. Її учасники звинувачують правлячу партію у фальсифікації підсумків голосування 31 жовтня і вимагають проведення нових дострокових виборів.

За підсумками першого туру виборів в однопалатний парламент країни правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" набрала 48,15Н% голосів виборців. Опозиційний блок "Єдиний національний рух - об'єднана опозиція Сила в єдності" (ЕНД), отримав 27,14%. Опозиція не визнала підсумки виборів і відмовилася входити в новий парламент. Українських нардепів спостерігачами на вибори в ГРузії не пустили.

Парламентські вибори в Грузії проходили за новими правилами. Поріг для проходження був знижений з 3 до 1%. У виборах брали участь 48 партій і два блоки.

Другий тур виборів пройде у всіх 8 одномандатних округах Тбілісі, а також в 6 округах в регіонах - в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі, Хашурі, Руставі і Телаві.

Другий тур відбудеться, імовірно, 21 листопада.