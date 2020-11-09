Кількість госпіталізованих з COVID-19 у жовтні зросла майже на 80%, - НСЗУ

Більш ніж половина із 51 тис. госпіталізованих була підключена до джерела кисню.

Кількість пацієнтів госпіталізованих з COVID-19 у жовтні порівняно з вереснем зросла майже на 80%. У жовтні госпіталізували 51 082 пацієнтів.

Про це 9 листопада повідомили у Національній службі здоров’я.

"Із загальної кількості пролікованих пацієнтів у жовтні 55% були підключені до джерела кисню; 9,5 тис лікувалися у відділенні інтенсивної терапії; а понад 4 тис. пацієнтів були підключені до апарату ШВЛ", - йшлося на брифінгу.

Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, залишається стабільною і становить близько 17%, запевняють у НСЗУ.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов нагадав, що "лікарня - не санаторій" і не всім хворим на COVID-19 необхідна госпіталізація. За його словами, близько 80% пацієнтів мають легкий перебіг хвороби і не потребують стаціонарного лікування.

За даними МОЗ на ранок 9 листопада, у восьми областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнено більш ніж на 70%.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця листопада в Україні може бути досягнута позначка в 15 тис. захворювань на коронавірус за добу, а до кінця року ця цифра може зрости до 20 тис. випадків.