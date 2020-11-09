Асоціація звірівників запевнила, що в Україні у норок немає коронавірусу

Асоціація звірівників України у зв'язку з виявленням у шести країнах випадків зараження коронавірусом COVID-19, пов'язаних із фермами з розведення норок, заявила про відсутність випадків захворювання тварин на вірус SARS-CoV-2 на українських фермах.

Згідно з пресрелізом асоціації, епідемічна ситуація на фермах перебуває під контролем і не становить загрози для суспільства, передає Інтерфакс-Україна.

Асоціація звірівників України запевняє, що на українських норкових фермах, які входять до складу асоціації, дотримуються жорстких карантинних заходів.

Минулого тижня стало відомо, що у Данії знищать усіх норок, щоб зупинити мутацію коронавірусу. Мутований вірус норки може становити ризик для ефективності майбутньої вакцини.

Норки також були знищені в Нідерландах та Іспанії після виявлення інфекції.

Згодом з’явилася інформація, що в Данії "коронавірус-мутант" виявили у сотень людей.

Також повідомлялося, що інфікованих коронавірусом норок виявили у США, Італії та Швеції. За словами вчених, мутації вірусу є загальними, часто нешкідливими і не викликають серйозніших захворювань у людей.