​Світові індекси підскочили після перемоги Байдена на виборах у США

Світові біржові індекси позитивно відреагували на перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Як повідомляє Reuters, європейський індекс STOXX Europe 600 зранку у понеділок виріс на 1,3%, німецький DAX - на 1,6%. Японський індекс Nikkei виріс на 2,3% до максимуму з 1991 року.

Ф'ючерси американського S&P 500 виросли на 1,4%. Головна новина для інвесторів - збереження республіканцями контролю над Сенатом. Це означає, що вони зможуть блокувати потенційні реформи президента-демократи, тому Федеральна резервна система буде змушена тримати низькі ставки та підтримувати економіку монетарними методами через дешеве кредитування.

Нагадаємо, що результати виборів президента США поки що офіційно не оголосили, але Байден уже точно набрав щонайменше 290 голосів виборників при 270 мінімально необхідних. Байден почав формувати команду для зміни влади, хоча президент Дональд Трамп поки що не визнав своєї поразки і планує судитися для перерахунку голосів.