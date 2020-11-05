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Мінекономіки: "Аудит Держрезерву підтвердив тотальне розкрадання запасів і мільйонні збитки"

Зерна було зіпсовано на 35,5 млн гривень. 

Мінекономіки: "Аудит Держрезерву підтвердив тотальне розкрадання запасів і мільйонні збитки"
Фото: dtkt.ua

Аудит Держрезерву виявив напів порожні склади, зникнення тисяч тонн запасів, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривен, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і фінансові махінації.

Про це повідомили на сайті Мінекономіки.

Зокрема, виявлено факти псування зерна і неможливість його подальшого використання навіть для кормів - на суму 35,5 млн гривень. У повідомленні Мінекономіки йдеться, що причиною є неналежне зберігання без дотримання будь-яких регламентів. Терміни зберігання зернової продукції складають 2 роки, тоді як маса зерна на держпідприємствах - продукція 2010-2011 років.

"Нестача зерна лише на одному з підприємств “Держрезерву” на суму 27,9 млн гривень. Також слід наголосити, що ця вартість зерна зазначена в облікових цінах на момент його закладки. Тобто, на сьогодні сума збитків може складати в декілька разів вищу цифру", - заявили в міністерстві.

Перевірка зберігання продуктів харчування показала, що на підприємствах зберігаються товари продовольчої групи, терміни придатності яких вже давно закінчилися. Таких прострочених товарів, які можуть бути лише утилізовані, нараховується на суму понад 100 млн грн.

Також на підприємствах є прострочені товари непродовольчої групи на суму 200 млн грн.

"Щодо фінансово-господарської діяльності підприємств “Держрезерву”, то сума порушень склала 31,4 млн грн. По апарату Держрезерву - порушення на 1,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

"Те, що відбувається в Держрезерві, є неприпустимим. Ще навесні, коли я тільки прийшов в міністерство і почав дізнаватися про кричущі факти діяльності Держрезерву, ми ініціювали перевірку. Влітку ми публічно заявили, що аудит проводиться і його результати в обов'язковому порядку будуть представлені усім - і журналістам, і правоохоронним органам. Ситуацію з Держрезервом, яку ми бачимо зараз, треба докорінно змінювати", - заявив Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

Нагадаємо, що в червні 2020 року Кабмін повідомив, що проводить аудит Держрезерву за попередні роки. Інспектори виїжджали в регіони та перевіряли запаси різної продукції. Зокрема, аудит виявив нестачу зерна на суму понад 800 млн гривень на Тернопільщині.

У серпні у Києві правоохоронці затримали радника директора одного з підприємств Державного агентства резерву України під час отримання 1 млн гривень неправомірної вигоди.

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