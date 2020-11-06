Міжнародні резерви України у жовтні зменшилися на $400 млн

У жовтні міжнародні резерви України за підсумками жовтня знизилися на 1,5% і станом на 1 листопада становили 26,1 млрд доларів США.

Про це інформує пресцентр Національного банку України.

Зменшення міжнародних резервів відбулося внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави і проведення валютних інтервенцій Національним банком для згладжування курсових коливань на валютному ринку, пояснюють у НБУ.

Загалом динаміку резервів упродовж вересня визначали операції уряду з управління державним боргом, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку та переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

"Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 381,0 млн дол. США (в еквіваленті). Зокрема, 213,3 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, 78,0 млн дол. США – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Водночас валютні надходження на користь уряду становили 188,0 млн дол. США (в еквіваленті)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, для згладжування коливань у бік знецінення гривні Національний банк провів декілька інтервенцій з продажу валюти на суму 191,3 млн дол. США.

Вартість фінансових інструментів у жовтні зменшилася на 1,1 млн дол. США (в еквіваленті).

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - повідомляють у НБУ.

Як повідомляли, у вересні міжнародні резерви України зменшилися на 8,7%, до $26,5 млрд. Чинниками такої динаміки у НБУ називали планові виплати за зовнішнім боргом і необхідні інтервенції з продажу валюти.

У серпні міжнародні резерви України збільшилися на 1% і перевищили $29 млрд. Пропозиція валюти перевищувала попит, і НБУ міг поповнювати міжнародні резерви. Загалом у серпні Нацбанк купив $460,5 млн. Інтервенцій з продажу валюти не проводили.

У липні міжнародні резерви України зросли на на $0,3 млрд, до 28,8 млрд доларів США.

У червні вони зросли більш ніж на $3 млрд - до 28,5 млрд доларів США. Востаннє такий обсяг резервів був ще восени 2012 року.