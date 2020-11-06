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Україна збільшила транспортування газу з Європи на 14%

З початку року в підземні сховища для зберігання в режимі "митний склад" було направлено 10,1 млрд кубометрів імпортованих обсягів. 

Україна збільшила транспортування газу з Європи на 14%
Фото: moldovagaz

В Україні за 10 місяців 2020 року обсяги транспортування газу з Європи досягли 15 млрд кубометрів. Це на 14% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомила пресслужба ТОВ "Оператор ГТС".

"За 10 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранспортував 15,2 млрд кубометрів газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів. Це на 14% (1,9 млрд кубометрів) більше за аналогічний показник минулого року та на 23% перевищує середню позначку відповідних періодів у 2016-2019 роках", - йдеться в повідомленні.

Всього за 10 місяців 2020 року імпорт із Словаччини склав майже 9,9 млрд кубометрів (+17% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – майже 3,7 млрд кубометрів (+8%), із Польщі – майже 1,5 млрд кубометрів (+16%).

Зокрема, віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний на початку цього року, імпортовано 46%, або 6,9 млрд кубометрів: зі Словаччини – майже 3,1 млрд кубометрів, з Угорщини – майже 2,8 млрд кубометрів, з Польщі – майже 1,1 млрд кубометрів.

З початку року в підземні сховища для зберігання в режимі "митний склад" було направлено 10,1 млрд кубометрів імпортованих обсягів. Із них 60% (або 6,1 млрд кубометрів) надійшли в режимі "shorthaul – митний склад" і 40% (4 млрд кубометрів) у режимі "кордон – митний склад".

Всього за період січня-вересня транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 72 трейдери, з них 45 українських компаній та 27 іноземних. А послугами shorthaul та "митний склад" скористалися понад півсотні компаній – більша частина з яких є нерезидентами.

"Це є характерним для осінньо-зимового періоду. Разом з тим, у накопичувальному підсумку з початку року – це рекордний обсяг транспортування блакитного палива з ЄС в Україну. З нього лише третина йшла на споживання українським внутрішнім ринком. Це означає, що Європа довіряє Україні свій газ на зберігання, а політико-географічне положення нашої країни, гнучкість газотранспортної інфраструктури, привабливі тарифи та запровадження нових послуг shorthaul і "митний склад" – є зручними для співпраці для європейських замовників послуг транспортування газу. Україна вже стала частиною енергетичної безпеки сусідніх країн, і наше завдання – створити усі необхідні умови для розвитку ринку газу в Україні та розбудувати саме на нашій інфраструктурі східно-європейський хаб", - заявив комерційний директор ОГТСУ Євген Тодоров.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему сягнув 40 млрд кубометрів від початку року. Станом на ранок 4 жовтня транзит здійснювався в добовому режимі 174 млн кубометрів.

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