"Шахтар" випередив "Динамо" за кількістю очних перемог у матчах чемпіонату

У рамках центрального матчу першого кола Української прем'єр-ліги донецький "Шахтар" на "Олімпійському" обіграв номінальних господарів - "Динамо" - 3:0.

Відзначимо, це п'ята поспіль поразка "динамівців" від "гірників" в УПЛ.

Крім того, ця перемога над "Динамо" стала для "Шахтаря" ювілейною - 25-ю в рамках чемпіонату України. Кияни обігравали принципових суперників 24 рази. Ще 17 ігор завершилися нічиєю. Різниця м'ячів - 82:81 на користь "гірників".

Ця перемога дозволила підопічним Луїша Каштру впритул наблизитися до киян у турнірній таблиці - "Шахтар" набрав 19 очок, в активі "Динамо" - 20.