У підсумковому матчі 9-го туру Ла Ліги мадридський "Реал" грав на виїзді з "Валенсією" і нищівно програв - 1:4.
Рахунок відкрили гості - ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився Карім Бензема.
Однак потім м'ячі влітали у ворота виключно Тібо Куртуа.
Хеттриком відзначився Карлос Солер. Причому півзахисник "кажанів" усі свої голи забив з пенальті.
Це перший випадок в історії чемпіонатів Іспанії, починаючи з 1929 року, коли у ворота "Королівського клубу" було призначено три пенальті за матч.