"Бланкос" були розгромлені у Валенсії.

Фото: EPA/UPG

У підсумковому матчі 9-го туру Ла Ліги мадридський "Реал" грав на виїзді з "Валенсією" і нищівно програв - 1:4.

Рахунок відкрили гості - ефектним ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився Карім Бензема.

Однак потім м'ячі влітали у ворота виключно Тібо Куртуа.

Хеттриком відзначився Карлос Солер. Причому півзахисник "кажанів" усі свої голи забив з пенальті.

Це перший випадок в історії чемпіонатів Іспанії, починаючи з 1929 року, коли у ворота "Королівського клубу" було призначено три пенальті за матч.