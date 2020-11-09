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Алаба встановив рекорд перемог у матчах Бундесліги

Австрієць здобув 200 перемог у 272 матчах.

Давид Алаба
Фото: EPA/UPG
Давид Алаба

У центральному матчі 7-го туру Бундесліги дортмундська "Боруссія" приймала чемпіонів Німеччини останніх восьми років "Баварію" і поступилася 2:3.

У складі гостей весь матч відіграв центральний захисник Давид Алаба, для якого ця перемога стала двохсотою в Бундеслізі. Для досягнення цієї позначки 28-річному австрійцю знадобилося 272 гри.

Таким чином, Давид установив рекорд Бундесліги.

Крім "Баварії", Алаба один сезон виступав за "Хоффенхайм" на правах оренди.

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