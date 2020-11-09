Фото: EPA/UPG Давид Алаба

У центральному матчі 7-го туру Бундесліги дортмундська "Боруссія" приймала чемпіонів Німеччини останніх восьми років "Баварію" і поступилася 2:3.

У складі гостей весь матч відіграв центральний захисник Давид Алаба, для якого ця перемога стала двохсотою в Бундеслізі. Для досягнення цієї позначки 28-річному австрійцю знадобилося 272 гри.

Таким чином, Давид установив рекорд Бундесліги.

200 - @David_Alaba celebrated his 200th win in the Bundesliga in his 272nd match, needing fewer games to reach that milestone than any other player previously. Record. @FCBayernEN pic.twitter.com/Qhba3Y6Ffb — OptaFranz (@OptaFranz) November 7, 2020

Крім "Баварії", Алаба один сезон виступав за "Хоффенхайм" на правах оренди.