Ще один основний гравець "Динамо" поповнив лави хворих на коронавірус

Центральний захисник київського "Динамо" Денис Попов заразився коронавірусом, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Отже, загальна кількість інфікованих гравців уже 13.

Раніше позитивні тести на коронавірус здали Георгій Бущан, Денис Бойко, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Денис Гармаш, Георгій Цітаішвілі, Міккель Дуелунд, Микола Шапаренко, Тудор Белуце, Володимир Шепелєв, Богдан Ледньов і Владислав Супряга.

У найближчих матчах команді також не допоможе капітан Сергій Сидорчук, вилучений у матчі проти "Шахтаря".

Нагадаємо, що минулої неділі "Динамо" програло "Шахтареві" (0:3) в матчі УПЛ.